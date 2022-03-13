МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. США не будут вести переговоры об исключениях в санкциях против РФ, чтобы спасти СВПД. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. Силуанов оценил возможности России по производству необходимых товаров

Напомним, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва запросила письменные гарантии от США, что санкции против России не помешают ее сотрудничеству с Ираном в экономике и ВТС после восстановления СВПД.

Wall Street Journal указала на то, что США не будут обсуждать исключения из "связанных с Украиной" санкций против России, чтобы "спасти" СВПД. Более того: Вашингтон попытается заключить альтернативное соглашение, из которого исключат РФ, если Москва не откажется от своих требований.

"Если Россия будет настаивать на требованиях о гарантиях или не ответит "в ближайшую неделю", Вашингтону нужно будет "оперативно рассмотреть альтернативный путь", — сообщает издание.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.