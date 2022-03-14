ВАШИНГТОН, 14 мар — ПРАЙМ. Рядовые граждане США обеспокоены стремительным ростом цен на бензин и их влиянием на жизнь людей из-за введения Вашингтоном все более жестких санкций против Москвы, об этом жители разных штатов рассказали корреспонденту РИА Новости. Ни угля, ни газа. Германия загоняет себя в угол, желая навредить Путину

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты запрещают импорт российской нефти и других энергоносителей. Этот шаг еще больше усугубил текущую ситуацию с ценами на нефть, которые росли последние несколько недель и превысили 100 долларов за баррель. В то время как Вашингтон пытается экономическими санкциями добиться изменения российской политики, люди в США ощутили последствия для своих кошельков — розничная цена на бензин 8 марта достигла исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон.

"Цены по-прежнему взлетают до 6 долларов за галлон, все это произошло после того, как США ввели санкции против России, и вы определенно можете увидеть изменения в людях. Многие люди понятия не имеют, почему мы вводим санкции против другой страны или на самом деле не знают всей истории", — сказал РИА Новости Мэтт Роббинс, общественный деятель из Портленда, штат Орегон, отметив, что люди в его районе теперь ходят в магазины пешком, а не ездят на машине.

По словам женщины, проживающей на Гавайях, которая пожелала остаться неназванной, рост стоимости топлива влияет на стоимость всех товаров, которые необходимо транспортировать, что приводит к повышению цен на продукты питания в ее штате.

"Общественность не видит связи между иностранными делами, энергетической независимостью и ценами на продукты питания. Блокировка из-за коронавируса и более немедленные ограничения на дому — это более легкая связь для них с их личной экономической ситуацией", — сказала она.

Это серьезная проблема для Байдена, поскольку более высокие цены на энергоносители создают дополнительное инфляционное давление, которое Белый дом пытается обуздать в преддверии промежуточных выборов 2022 года — де-факто референдума о первых двух годах пребывания Байдена у власти.

Чтобы отклонить поступающую критику, администрация возлагает всю вину за неудобства, которые испытывает американское общество, на президента России Владимира Путина. Так, ранее в марте пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала повышение цен на бензин "всплеском Путина".

Граждане США, со своей стороны, выражают свое недовольство в соцсетях, жалуясь на негативное влияние высоких цен на топливо на население, особенно на средний и рабочий классы США.

Например, Джон из Вирджинии, который лично не пострадал от повышения цен на бензин из-за полностью удаленной работы, считает, что общественность будет терпеть нынешнее положение дел, если оно окажется временным, но может стать менее терпеливой, если оно сохранится.

"Если это больше похоже на 1970-е годы в Америке при (президенте) Джимми Картере, то будут серьезные политические волнения, поскольку они не исчезнут так легко и будут иметь вторичные последствия, такие как рост цен на продукты питания. Мы уже имели дело с последствиями кризиса цепочки поставок, вызванного COVID-19, который привел к резкому скачку цен, и это, вероятно, окажет еще большее давление на цепочку поставок", — сказал Джон РИА Новости.

Фейруз Адамс из Техаса отметил, что в его штате ситуация менее ужасна, чем в других, и назвал более низкие налоги одним из смягчающих факторов.

"Я еще не пострадал, но я ожидаю, что это изменится. Я езжу на электромобиле, поэтому я частично изолирован, но я часто использую Uber, когда пью с друзьями, и я использую Uber Eats, чтобы доставлять большую часть моей еды, поэтому я предвижу, что все станет дороже", — поделился своими мыслями Адамс.

Техасец также подчеркнул разочарование людей, сказав, что некоторым из его друзей приходится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до работы.

"Многие молодые американцы путешествуют весной, так как многие школы не работают на весенних каникулах. Летом семьи много путешествуют. Так что, если это затянется, многим людям, вероятно, придется отменить планы", — заключил Адамс.