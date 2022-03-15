МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет принят во вторник утром, сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр перед саммитом в Брюсселе.

По его словам, под новые ограничения попадут более 600 россиян.

"Такой сильный пакет санкций никогда не принимался в истории Евросоюза. Это историческое решение", — подчеркнул министр.

Кроме того, санкции затронут большую часть российской финансовой системы, добавил Ле Мэр.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.