МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Украина не войдет в НАТО, надо это признать, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе онлайн-встречи лидеров государств Joint Expeditionary Force.

По его словам, Украина годами слышала про якобы открытые двери, но теперь услышала, что ей туда не войти.

"Это правда, надо это признавать", — сказал он.

Ранее Зеленский уже сообщал, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО. Тем временем вопрос о вступлении страны в Евросоюз всё ещё находится на рассмотрении.