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Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО
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Украина не войдет в НАТО, надо это признать, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе онлайн-встречи лидеров государств Joint Expeditionary Force. По его словам, Украина... ПРАЙМ, 15.03.2022
экономика, мировая экономика, новости, украина, владимир зеленский, нато
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Украина не войдет в НАТО, надо это признать, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе онлайн-встречи лидеров государств Joint Expeditionary Force.
По его словам, Украина годами слышала про якобы открытые двери, но теперь услышала, что ей туда не войти.
"Это правда, надо это признавать", — сказал он.
Ранее Зеленский уже сообщал, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО. Тем временем вопрос о вступлении страны в Евросоюз всё ещё находится на рассмотрении.