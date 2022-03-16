МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Посольство России в Вашингтоне отмечает, что Россия — надежный поставщик энергоресурсов, а кампания по возложению на страну вины за рост цен на бензин в США есть ни что иное, как попытка заработать политические очки на русофобии.

Посольство в своем Telegram-канале прокомментировало новость телеканала Fox Business о том, что Белый дом подключил блогеров к кампании "по возложению вины за топливный кризис в США на российское руководство".

"Данная новость подтверждает стремление Вашингтона зарабатывать политические очки за счет русофобии. Трезво мыслящим людям понятно, что образ внешнего врага в лице нашей страны нужен правящим кругам для оправдания собственных провалов в решении внутриамериканских проблем", — говорится в комментарии посольства РФ.

Диппредставительство указало на то, что причиной инфляции и роста цен являются "необеспеченные триллионные финвливания в экономику, а также санкционные войны против неугодных государств".

"Россия — надежный поставщик энергоресурсов, доказавший это десятилетиями взаимовыгодного партнерства со всеми государствами мира. Не мы отказались от поставок топлива в США. Администрация, игнорируя потребности простых граждан, сама прекратила покупать у нас углеводороды", — подчеркивается в сообщении.

"Политизация Соединенными Штатами экономических проблем продемонстрировала свою ущербность, что оборачивается сильнейшим и болезненным ударом по благосостоянию рядовых американцев. В результате такой политики двусторонние отношения между Россией и Америкой продолжают ухудшаться. Это наносит серьезный урон связям наших народов", — резюмировало посольство.