МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, ускорилась в феврале до 5,9% с 5,1% месяцем ранее, показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Евростата, следует из данных этого статистического агентства. Постпред сообщил о росте цен на продукты в ЕС из-за санкций против России

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали сохранения показателя на уровне первоначальной оценки в 5,8%.

Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 0,9% годовых.

Только за февраль нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,9%, что соответствует предварительной оценке.

Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 2,7% с 2,3% месяцем ранее, что соответствует ожиданиям аналитиков и предварительной оценке.