Годовая инфляция в еврозоне достигла исторического максимума
Годовая инфляция в странах еврозоны в феврале ускорилась до рекордных 5,9%
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, ускорилась в феврале до 5,9% с 5,1% месяцем ранее, показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Евростата, следует из данных этого статистического агентства.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали сохранения показателя на уровне первоначальной оценки в 5,8%.
Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 0,9% годовых.
Только за февраль нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,9%, что соответствует предварительной оценке.
Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 2,7% с 2,3% месяцем ранее, что соответствует ожиданиям аналитиков и предварительной оценке.
https://1prime.ru/world/20220317/836404542.html
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