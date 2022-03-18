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Глава ВЭБ заявил о наличии у России иммунитета к западным санкциям
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Россия выработала иммунитет к западным санкциям, заявил председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов в беседе с телеканалом RT. Он подчеркнул, что исполнение поручений президента... ПРАЙМ, 18.03.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Россия выработала иммунитет к западным санкциям, заявил председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов в беседе с телеканалом RT.
Он подчеркнул, что исполнение поручений президента РФ по социально-экономическому развитию страны и регионов поможет сделать иммунитет еще крепче.
Шувалова попросили прокомментировать утверждение о том, что санкции больше не являются оружием против Москвы.
"Одновременно это и оружие против Москвы, с другой стороны, мы выработали иммунитет", — ответил глава ВЭБа.