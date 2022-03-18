МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Россия выработала иммунитет к западным санкциям, заявил председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов в беседе с телеканалом RT. Лавров сообщил о рекордном количестве санкций против России

Он подчеркнул, что исполнение поручений президента РФ по социально-экономическому развитию страны и регионов поможет сделать иммунитет еще крепче.

Шувалова попросили прокомментировать утверждение о том, что санкции больше не являются оружием против Москвы.

"Одновременно это и оружие против Москвы, с другой стороны, мы выработали иммунитет", — ответил глава ВЭБа.