Псаки: США могут ввести санкции против Китая, если КНР поддержит спецоперацию России на Украине
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Администрация США "глубоко обеспокоена" потенциальным сотрудничеством Китая и России в условиях спецоперации по защите Донбасса, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. ОБ этом пишут "Известия".
Она отметила, что наибольшее опасение у США вызывают якобы возможные поставки Пекином вооружений для российской армии, а также материальная поддержка военных действий на Украине.
"У нас есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены, и санкции — один из инструментов", — заявила представитель Белого дома.
Она пояснила, что попытки властей Поднебесной сохранить нейтралитет в нынешних условиях расцениваются Западом как "одобрение" действий России и в связи с этим подвергаются критике.
https://1prime.ru/world/20220319/836428445.html
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