МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Администрация США "глубоко обеспокоена" потенциальным сотрудничеством Китая и России в условиях спецоперации по защите Донбасса, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. ОБ этом пишут "Известия". США и Китай обсудили регулирование конкуренции рынков стран

Она отметила, что наибольшее опасение у США вызывают якобы возможные поставки Пекином вооружений для российской армии, а также материальная поддержка военных действий на Украине.

"У нас есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены, и санкции — один из инструментов", — заявила представитель Белого дома.

Она пояснила, что попытки властей Поднебесной сохранить нейтралитет в нынешних условиях расцениваются Западом как "одобрение" действий России и в связи с этим подвергаются критике.