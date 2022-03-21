МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. США не станут публично раскрывать, какие последствия могут ждать Китай за попытку помочь России обойти введенные странами Запада санкции из-за ситуации по Украине, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. В США смеются над угрозами Байдена в адрес Китая

"Мы предельно четко заявили Китаю касательно любой поддержки этого вторжения и любой помощи, которую он может оказать России в контексте обхода введенных против нее санкций. Мы также четко дали понять, какими будут последствия (для КНР)", — сказал Сингх в интервью телеканалу CBS, которое было опубликовано в воскресенье.

Журналистка попросила представителя Белого дома раскрыть, какими могут быть последствия для Пекина в случае оказания такой поддержки.

"Это останется на конфиденциальном уровне", — лаконично ответил американский чиновник высокого ранга.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.