МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В ЕС хотят сохранить свой собственный подход к отношениям с КНР, а не следовать за США. Об этом пишет передает агентство Bloomberg со ссылкой на европейского дипломата.

По информации агентства, в преддверии саммита ЕС и КНР 1 апреля Евросоюз и США согласовывают свои позиции. Причем Брюссель, похоже, собирается поддержать предупреждение Вашингтона о том, что Пекин столкнется с последствиями, если попытается оказать поддержку России, считает Bloomberg.

"В то время, как основные положения послания ЕС будут аналогичными (посланию президента США Джо) Байдена, большая часть стран-членов хотят, чтобы (глава Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен и (глава Евросовета Шарль) Мишель сформулировали их таким образом, чтобы это не звучало как угроза, поскольку они не хотят оттолкнуть Пекин", — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источники. В США бьют тревогу из-за финансовых связей Илона Маска с Китаем

Bloomberg подчеркивает, что в Белом доме США крайне недовольны нежеланием ЕС "подвергать критике" Китай. Как утверждают представители администрации Байдена, недавних разведданных, которыми Вашингтон поделился с партнерами в Европе, должно быть достаточно, чтобы "привлечь Евросоюз на свою сторону". Американские должностные лица также пообещали европейским коллегам, что будут обсуждать с ними "любые потенциальные последствия" для Пекина прежде, чем Вашингтон начнет действовать.

Согласно европейским документам, стороны вряд ли выпустят совместное заявление по завершении саммита.

Напомним, что ранее состоялся разговор президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина. Главы государств около двух часов беседовали по видеосвязи. Высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Байден во время беседы с Си Цзиньпином не выдвигал каких-либо требований, а лишь изложил видение Вашингтона относительно текущей ситуации вокруг Украины. При этом официальный представитель американской администрации Джен Псаки предупредила, что любая помощь России со стороны Китая на фоне событий на Украине будет иметь "последствия".