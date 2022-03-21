МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин подвергла критике решение Вашингтона выделить деньги Киеву. Она подчеркнула, что средства могут пойти вовсе не на благие цели. Об этом сообщает РИА Новости.

Грин считает, что украинские военные "пытают собственный народ" и американские власти должны потребовать от Владимира Зеленского остановить это.

"Мы не должны тратить миллиарды долларов американских налогов, заработанных тяжелым трудом, на военную помощь, которая, возможно, попадет к нацистским группировкам, пытающим невинных людей, в особенности женщин и детей", — заявила конгрессвумен на своей странице в Твиттере.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании деятельности федерального правительства до конца 2022 финансового года объемом в 1,5 триллиона долларов, включая 13,6 миллиарда долларов военной и гуманитарной помощи Украине и соседним с ней странам.