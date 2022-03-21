МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в своём очередном обзоре понизило прогноз роста мирового ВВП до 3,5% по итогам года с прежней оценки в 4,2%, а на будущий год — опустило на 0,2 п.п., до 2,8%. В Германии рассказали о росте цен на пшеницу из-за ситуации на Украине

Кроме того, прогноз роста экономики на текущий год для США был понижен на 0,2 п.п., до 3,5%, для еврозоны — на 1,5 п.п., до 3%.

"Это отражает давление более высоких цен на энергоносители, а также более быстрое повышение учётной ставки в США, чем ожидалось ранее", — объясняется в сообщении. Так, Fitch полагает, что верхняя граница диапазона этой ставки приблизится к 3% к концу 2023 года.

"Глобальная инфляция вернулась с удвоенной силой после отсутствия на протяжении по крайней мере двух десятилетий. Это начинает чувствоваться как момент смены инфляционного режима", — приводятся также в пресс-релизе слова главного экономиста Fitch Брайна Коултона (Brian Coulton).

Так, инфляция в еврозоне по итогам года составит 5% из-за роста цен на газ, а в США — 9% на пике и 7% за весь год, ожидает агентство.