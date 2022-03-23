МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Инфляционный удар по европейским рынкам нанесла не Москва, а Брюссель, заявили в МИД РФ. Новак предупредил о последствиях санкций на российскую нефть

"Инфляционный удар по рынкам энергоресурсов, удобрений и продовольствия, металлов, по цепочкам поставок, по фондовым рынкам Европы нанесла не Россия, а евробюрократия", — считают в ведомстве.

Брюссель не смог просчитавшая последствия вводимых против России санкций для деловых связей и граждан стран ЕС, отмечается в заявлении ведомства.

"Налицо стремление заработать на русофобии репутационные очки, без оглядки на интересы рядовых европейских жителей", — добавили в МИД.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.