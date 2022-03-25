МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. США объявили о санкциях против россиянина и организаций Китая и КНДР за нарушение санкций в адрес Ирана, Северной Кореи и Сирии. Об этом сообщил госдеп.

"США объявили о санкциях в отношении пяти организаций и лиц, находящихся в России и КНДР, одной организации в КНР", — говорится в сообщении.

Санкциям подвергли российские "Ардис груп", "Профподшипник" и Игоря Мичурина, говорится в сообщении. Ограничительные меры приняты в ответ на "передачу чувствительных материалов для северо-корейской ракетной программы".

Как сообщает ведомство, санкции объявлены на два года.

Ограничительные меры приняты в рамках принятого против Ирана, Сирии и КНДР акта о нераспространении.