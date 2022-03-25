МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал богатые страны, Всемирный банк, а также частных инвесторов в течение пяти лет обеспечить системами раннего оповещения о природных катаклизмах все человечество. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на видеообращение Гутерриша во время церемонии, посвященной Всемирному метеорологическому дню. Байден спрогнозировал будущее китайской экономики

Многие специалисты сошлись во мнении, что по мере ухудшения климата все больше людей пострадают от экстремальных погодных условий: внезапных наводнений, сильной жары, штормов и опасных прибрежных штормовых волн в связи с повышением уровня моря. Оповещение граждан об их приближении обычно производят по мобильным телефонам, системам общественного вещания или через средства массовой информации — радио, телевидение и газеты. В настоящий момент около трети населения всего мира не охвачено такими системами раннего предупреждения.

Раннее сообщалось, что оповещение населения о стихийных бедствиях несет значительные экономические выгоды. Каждые 800 миллионов долларов, вложенные в системы предупреждения, могут сократить ущерб от предстоящего бедствия на сумму от 3 до 16 миллиардов долларов в год. Согласно информации ООН, потратить на систему оповещения всего населения планеты о природных катаклизмах необходимо около 1,5 миллиарда долларов.

Гутерриш попросил Всемирную метеорологическую организацию возглавить усилия по обеспечению того, чтобы все население Земли было охвачено системой раннего оповещения о стихийных бедствиях. Он призвал разработать план по достижению этой цели, который представят на климатическом саммите в ноябре 2022 года в Египте. Названы два фактора, которые “держат” рубль

Он также добавил, что половина климатического финансирования бедных стран богатыми должна быть направлена на оказание им помощи в адаптации к последствиям климатического кризиса. По мнению генерального секретаря ООН, необходимо активно инвестировать в адаптацию и укрепление устойчивости к природным факторам, чтобы научиться в равной степени предвидеть бури, тепловые волны, наводнения и засухи.