МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Заявление Путина об оплате газа рублями вместо долларов и евро, сделанное на этой неделе, ошарашило страны Запада, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Сразу же появилось много вопросов: чего хочет добиться лидер РФ? Где покупатели сырья возьмут столько рублей? И, наконец, законно ли это?

Одним из самых больших талантов Путина, по мнению автора статьи, является его способность довольно точно ударять по самым болезненным точкам своих контрагентов.

"В среду это произошло в очередной раз: Владимир Путин распорядился, чтобы покупатели из стран, которые Россия рассматривает как "недружественные государства", уже в скором времени оплачивали купленный ими газ в рублях, а не в долларах или евро, как это происходило десятилетиями. Он дал поручение правительству и Центральному банку в течение недели разработать механизмы для проведения соответствующих рублевых операций", — переводит текст статьи ИноСМИ.

На энергетических рынках Европы это заявление вызвало сильное волнение. Цена на газ, которая итак находится на последние месяцы на максимумах, поднялась еще почти на 30%.

В правлениях энергетических концернов и министерствах экономики стран ЕС это неожиданное заявление президента РФ вызывало прежде всего следующее: нахмуренные лбы и растерянность.

Это объясняется тем, что большому счету едва ли кто-нибудь знает, как реагировать на такой маневр России.

"Может быть, Путин хочет этой мерой стабилизировать свою собственную валюту, находящуюся в кризисе? Однако российские экспортеры по распоряжению Кремля и так вот уже несколько недель обязаны продавать 80% валютной выручки за рубли. Кроме того, российские граждане больше не имеют права вывозить валюту за границу", — рассуждает обозреватель.

Еще одна обсуждаемая версия причин такого решения — Путин хочет спровоцировать Запад на бурно обсуждаемый сейчас бойкот поставок российских энергоносителей. В недоумении и эксперты многих европейских банков: не хочет ли Кремль в экстренном порядке расторгнуть существующие договоры о поставках и составить новые в рублях? А может, экспортеры планируют резкое повышение цены, зафиксировав невыгодный обменный курс? Или он хочет заставить Запад снять санкции против Банка России?