ДОХА, 26 мар — ПРАЙМ. Сближение России и Китая на фоне западных санкций может привести к "невероятному дисбалансу", предупредил Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Европа намерена пресекать попытки России обойти санкции

Он подчеркнул, что санкционное давление на обе эти страны может подтолкнуть их друг к другу и привести к российско-китайскому союзу, что в последствии разделит мир на глобальный Юго-Восток и Северо-Запад.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

При этом Китай неоднократно заявлял, что намерен продолжать нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией.