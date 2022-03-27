МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Требования Запада к Сербии поддержать санкции против России несправедливы, так как страна является суверенным государством, не является членом ЕС и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.

В обращении к гражданам 2 марта президент Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением. Трамп заявил, что Байден "убил американскую мечту"

В Сербии 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич — кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии.

"Сербия располагает опытом, которого у многих нет с 1999 года. И спрашиваю лжецов из Guardian и европейских "зеленых", пусть мне скажут, когда напали на Сербию, была ли это агрессия или нет? Когда вы нападаете на суверенную страну, у Сербии нет вранья и обмана. Мы одинаково третируем нападение на Сербию и… (события — ред.) на Украине в формально-правовом смысле, потому что Сербия придерживается принципов международного права. А вы?" — сказал сербский лидер.

"Вы (Запад) не ввели против РФ санкции на газ и нефть, это вам не нравится, на это не хотите ввести санкции? Это логично и разумно, да, зато хотите решать за суверенную страну, которую не приняли в ЕС и даже не открыли главу 31 переговорной платформы, какие санкции она будет поддерживать", — эмоционально сказал Вучич.

Он подчеркнул, что Сербия ведет себя согласно своим интересам.

"Конечно, мы кому-то мешаем, кто-то всегда будет нас воспринимать как "малых русских", врут, потому что мы — только сербы, называют нас "троянскими конями", но кто видит соринку в чужом глазу, не видит бревна в собственном", — добавил Вучич.