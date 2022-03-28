МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты, представляясь "святыми" моралистами, стали инициатором украинского кризиса и получают от него выгоду, утверждает китайское издание "Хуаньцю шибао", которую цитируют РИА Новости. СМИ: Белый дом попросил у конгресса $6,4 миллиарда "на украинский кризис"

Проанализировав действия официального Вашингтона, китайская газета перечислила шаги Белого дома, которые привели к возникновению сегодняшней ситуации на Украине.

Во-первых, это распространение мифов о "холодной войне" и усугубление глобальных проблем. Китайские журналисты утверждают, что текущая ситуация на Украине является отражением менталитета холодной войны на географической карте Европы.

Во-вторых, провоцирование геополитических конфликтов и угроза миру во всем мире. Отмечается, что США, "подливая масла в огонь" на Украине, тем самым разрывают связи между Евросоюзом и Россией и крепко привязывают европейские страны к себе.

В-третьих, Белый дом "пускает дым" в глаза общественного мнения. Ситуация на Украине стала первой крупномасштабной информационной войной за эпоху социальных сетей.

В-четвертых, с началом украинского кризиса американские акции резко выросли, ВПК и экспорт энергоресурсов расширились.

Из этого авторы "Хуаньцю шибао" делают вывод, что США наживаются на трудностях стран Евросоюза.

В-пятых, практика "двойных стандартах". США позиционируют себя как "защитника прав человека", но всегда участвуют в развязывании конфликтов и начале беспорядков.

В-шестых, США скрывают биологическое оружие, игнорируя при этом судьбы человечества.

В-седьмых, Америка получает дивиденды от противостояния и переключают внимание с внутренних противоречий.

Издание резюмирует, что США постоянно подрывают региональный и глобальный порядок, начиная с войны на Ближнем Востоке и заканчивая "арабской весной", от "цветной революции" в Евразии до новой "Доктрины Монро" в Латинской Америке.