ВАРШАВА, 2 апр — ПРАЙМ. Санкции, введенные странами Запада в отношении России, не работают, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Twitter. СМИ: Москва придумала ловкий трюк для укрепления рубля

Доказательством этого является курс рубля, который сейчас восстанавливается до значений, наблюдавшихся до начала спецоперации на Украине, отметил он.

"Это означает, что наши действия не сработали так, как лидеры (западных стран — ред.) желали", — добавил польский премьер.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины". Доллару предрекли утрату ценности из-за санкций против России

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

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