ВАРШАВА, 2 апр — ПРАЙМ. Санкции, введенные странами Запада в отношении России, не работают, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Twitter.
Доказательством этого является курс рубля, который сейчас восстанавливается до значений, наблюдавшихся до начала спецоперации на Украине, отметил он.
"Это означает, что наши действия не сработали так, как лидеры (западных стран — ред.) желали", — добавил польский премьер.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".
За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.