Путин и Токаев обсудили экономическое сотрудничество
Путин и Токаев обсудили торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической сфере, передает пресс-служба Кремля.
Лидеры затронули вопросы стратегического партнерства, более глубокой совместной работы в интеграционных объединениях на евразийском пространстве, а также подтвердили взаимный настрой на укрепление отношений России и Казахстана во всех сферах.
Уточняется, что президенты сделали особый акцент на практических аспектах развития взаимовыгодного сотрудничества двух стран.
https://1prime.ru/world/20220402/836571513.html
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