МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической сфере, передает пресс-служба Кремля. Россия и Белоруссия отменили плату за входящие звонки в роуминге

Лидеры затронули вопросы стратегического партнерства, более глубокой совместной работы в интеграционных объединениях на евразийском пространстве, а также подтвердили взаимный настрой на укрепление отношений России и Казахстана во всех сферах.

Уточняется, что президенты сделали особый акцент на практических аспектах развития взаимовыгодного сотрудничества двух стран.