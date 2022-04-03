МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Мир стоит на пороге деглобализации, похожей на ту, которая развернулась после Первой мировой войны, пишет обозреватель The New York Times. Автор считает, что Европу и США ждет незавидная участь из-за последствий украинского кризиса и винит во всем Владимира Путина. Колумнист также критикует действия Европы, которая не желает вводить санкции на импорт продукции, "от которой она из-за собственной бестолковости сегодня зависит". Назван фактор, который может "охладить" укрепление рубля

Однако читатели не согласились с такой позицией и напомнили, что США и сами в большой степени зависят от других стран.

Читатель под ником Charles отмечает, что Вашингтону не следует критиковать европейцев за их зависимость от российских энергоресурсов, поскольку США сами попали в "безответственную" зависимость от других государств в поставках большого числа потребительских товаров.

"Русские от чего-то откажутся и как-то это переживут, а мы, если откровенно, попали в зависимость от других стран", — подчеркивает он.

"Мы загнали себя в политический угол, ненавидим "другую сторону" и жалуемся на высокие цены, преступность, нежелание и неспособность наших детей учиться. Наши пускающие пыль в глаза политики вызывают у нас отвращение, но мы все равно их переизбираем. И в то же время, мы не хотим ничего делать, чтобы сэкономить пару галлонов бензина то здесь, то там", — добавляет пользователь. Трамп предрек Соединенным Штатам "экономический кошмар"

Комментатор с именем Yuriasian считает, что если бы Запад вводил "настоящие" санкции, Россия "подняла бы белый флаг", однако, по его мнению, вводимые меры не могут сломить русских.

Другие читатели и вовсе отметили плюсы для экономики США от действий Москвы. The Bird отмечает, что текущий кризис создает огромный потенциал для новых вложений в американское производство и услуги. "Вернутся домой предприятия, больше будет производиться местной продукции, появится устойчивое производство энергии, и может быть, образ жизни у людей станет менее расточительным", — пишет он. Что касается мировой торговли, то она будет продолжаться всегда, даже в военное время, поскольку ее невозможно остановить полностью, считает пользователь.

"Путин помогает ускорить переход к возобновляемым источникам", — пишет Bruce Maier, имея ввиду рост спроса на солнечные панели.