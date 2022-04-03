МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал политику Запада в отношении Москвы "безумством санкционных увлечений". Песков объяснил решение продавать газ за рубли

Представитель Кремля отметил, что на Россию сейчас приходится самая большая в истории санкционная нагрузка.

"Мы видим такое безумство санкционных увлечений — самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на Российскую Федерацию", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Несколько лет назад никто не мог представить, что возможно введение санкций против главы государства, подчеркнул Песков. Американцы позавидовали экономической стойкости русских

"Это переход грани разумности… Наверное, уже получается, что они (западные страны — ред.) способны на любые глупости ", — добавили в Кремле.

По словам пресс-секретаря президента, у Запада есть "лишний ген", который не позволяет избавиться от "шелухи" и взаимовыгодно сотрудничать с Россией. При этом многие страны находятся под "страшным" прессингом США и могут четко обозначить свою суверенную позицию, однако Европе рано или поздно придется выстраивать диалог с Россией, "хочет этого кто-то за океаном или нет".

"Никакого вакуума для России полного или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире, мир гораздо больше, чем Европа. Да и Россия сама гораздо больше, чем Европа", — заявил Песков.