МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал политику Запада в отношении Москвы "безумством санкционных увлечений".

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Представитель Кремля отметил, что на Россию сейчас приходится самая большая в истории санкционная нагрузка.

"Мы видим такое безумство санкционных увлечений — самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на Российскую Федерацию", — сказал он  в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Несколько лет назад никто не мог представить, что возможно введение санкций против главы государства, подчеркнул Песков.

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"Это переход грани разумности… Наверное, уже получается, что они (западные страны — ред.) способны на любые глупости ", — добавили в Кремле.

По словам пресс-секретаря президента, у Запада есть "лишний ген", который не позволяет избавиться от "шелухи" и взаимовыгодно сотрудничать с Россией. При этом многие страны находятся под "страшным" прессингом США и могут четко обозначить свою суверенную позицию, однако Европе рано или поздно придется выстраивать диалог с Россией, "хочет этого кто-то за океаном или нет".

"Никакого вакуума для России полного или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире, мир гораздо больше, чем Европа. Да и Россия сама гораздо больше, чем Европа", — заявил Песков.