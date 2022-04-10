МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Латвийское предприятие Ventamonjaks не может расплатиться за безопасное хранение 40 тысяч тонн жидкого аммиака, поскольку главный бенефициар компании попал под санкции. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье. СМИ: Латвия не впустила 152 российских и белорусских грузовика

"Из-за введенных против России санкций предприятие SIA Ventamonjaks, в резервуарах которого находится 40 тысяч тонн опасного вещества — жидкого аммиака, — не может расплатиться с предприятием SIA VK Terminal Services, которое оказывает Ventamonjaks различные услуги, в том числе обеспечивает хранение аммиака", — цитирует канал слова председателя Вентспилсской городской думы Яниса Витолиньша.

Согласно информации агентства LETA, Ventamonjaks не может осуществлять платежи, поскольку 55% акций предприятия принадлежат зарегистрированной на Кипре компании Uralchem ​​Freight Limited Kipra, реальным бенефициаром которой является российский миллиардер Дмитрий Мазепин. Последний, в свою очередь, находится под санкциями.

В сообщении говорится, что "к 22 апреля у VK Terminal Services закончатся финансы и не будет возможности оплатить электроэнергию и газ пропан. Витолиньш поясняет, что, если VK Terminal Services остается без газа пропана и отключается от электричества, возможности обеспечить безопасное хранение аммиака нет".

По данным LETA, органы самоуправления не могут принимать непосредственное участие в решении этого вопроса, однако жители города находятся под угрозой. Дума уже обратилась к премьер-министру, комиссии рынка финансов и капитала и другим ответственным учреждениям.