ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты ждут, что Россия к концу года выйдет из числа крупнейших экономик мира из-за влияния западных санкций. Об этом рассказал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в беседе с CNN. США намерены "отлучить" Европу от российских энергоносителей

По его мнению, не стоит недооценивать влияние введенных в отношении Москвы ограничений. Салливан подчеркнул, что санкции окажут "двузначный удар" по ВВП России в 2022 году.

"Так что боль реальная. Эффект реальный", — сказал Салливан.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.