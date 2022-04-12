МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Рост цен на топливо и коммунальные услуги, а также почти все продукты вызывают недовольство у жителей Европы. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. По мнению авторов статьи, экономические трудности могут привести к уходу Европы "вправо".

В пользу этого говорят как промежуточные итоги президентских выборов во Франции, где кандидат от ультраправой партии Марин Ле Пен практически сравняла результат с действующим главой государства Эммануэлем Макроном, так и рост популярности правых в Италии.

В СМИ отмечают, что Ле Пен в ходе избирательной кампании делала упор на экономических последствиях инфляции.

"Она проводила митинги в небольших сельских городках, обещая снизить налоги на топливо и другие предметы первой необходимости и дать предприятиям стимулы для повышения заработной платы", — говорится в статье. Лидер итальянской антимигранской партии "Лига" Маттео Сальвини также сосредоточился на экономике и налогах.

Сами европейцы недовольны тем, что экономика их стран не может восстановиться после пандемии из-за санкций против России. В частности, цены на энергоносители в ЕС выросли в марте на 12,5%, а годом ранее они были почти вдвое ниже. Согласно опросам, 78% испанцев, 79% итальянцев и 82% немцев ожидают роста трат в ближайший год. Люди жалуются на увеличение топливных и коммунальных расходов.

"Наши топливные расходы огромны, они стали неуправляемыми. У меня трое детей, мне нужно их кормить", — передают журналисты слова Самиры Тафат, ортопеда из Парижа.

При этом в последние три месяца зарплата в Евросоюзе была на 1,5% выше, чем годом ранее, а уровень инфляции в среднем составил 4,7%. Из-за того реальные доходы граждан упали на 3,1%.