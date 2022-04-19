БЕРЛИН, 19 апр — ПРАЙМ. Гражданам Германии придется мириться с высокими ценами и инфляцией в следующие 5-10 лет, заявил президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фрацшер в эфире радиостанции DLF. Немцы испугались эмбарго на российский газ

По его словам, такая ситуация связана с высокой зависимость ФРГ от поставок сырья и продовольствия из России, а также спекуляциями на рынке. Кроме того, к повышению цен ведет страх нефтеперегонных заводов, которые планируют придерживать запасы из-за рисков дефицита.

Эксперт подчеркнул, что экономика России в глобальном смысле "довольно незначительна", но Москва играет ключевую роль в сферах энергетики в продовольствия.

"До сих пор у нас была совершенно "слепая" глобализация с точки зрения того, с какой страной шла торговля. Обращали внимание только на стоимость, на возможную эффективность…", — отметил эксперт и призвал организовать глобализацию "более умно, более устойчиво".