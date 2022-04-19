МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Канада расширила санкционный список и добавила в него главу Банка России Эльвиру Набиуллину, сообщает правительство страны. Новая Зеландия ввела санкции против крупнейших российских банков

Кроме того, под ограничения попали бизнесмены Михаил Гуцериев, Петр Авен, Михаил Фридман, Олег Бойко, а также виолончелист Сергей Ролдугин.

Помимо прочего, в список добавлены Мария Лаврова, Катерина Тихонова, Мария Воронцова и Екатерина Винокурова, Игорь Макаров, Александр Торшин, Герман Хан и Александр Пономаренко, следует из опубликованного сообщения.

Всего в список попали 14 человек. Как указало министерство иностранных дел Канады, их считают близкими к российской власти.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

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