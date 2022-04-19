Канада ввела санкции против главы ЦБ РФ Набиуллиной и ряда российских предпринимателей
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Канада расширила санкционный список и добавила в него главу Банка России Эльвиру Набиуллину, сообщает правительство страны.
Кроме того, под ограничения попали бизнесмены Михаил Гуцериев, Петр Авен, Михаил Фридман, Олег Бойко, а также виолончелист Сергей Ролдугин.
Помимо прочего, в список добавлены Мария Лаврова, Катерина Тихонова, Мария Воронцова и Екатерина Винокурова, Игорь Макаров, Александр Торшин, Герман Хан и Александр Пономаренко, следует из опубликованного сообщения.
Всего в список попали 14 человек. Как указало министерство иностранных дел Канады, их считают близкими к российской власти.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".
За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.
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