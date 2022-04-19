МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ / Dow Jones. Строгие карантинные меры, осуществляемые властями Китая в течение двух лет с начала пандемии, способствовали восстановлению экономической активности в стране, удерживая вирус за ее границами. Однако теперь эти ограничения стали самой серьезной угрозой для роста экономики Китая. В Британии призвали власти предотвратить "кризис топливной нищеты"

Появляется все больше признаков стремительного охлаждения экономики Китая в последние недели на фоне распространения в десятках городов сильно контагиозного омикрон-штамма коронавируса, вынуждающего власти вводить локдауны — самые жесткие с первых дней начавшейся в 2020 году пандемии.

Хотя с начала пандемии прошло уже более двух лет, в этом году она стала "самым важным источником риска для экономики Китая", говорит Чжэньнань Ли, экономист из AllianceBernstein.

Согласно опубликованным в понедельник данным, вторая по величине экономика мира в 1-м квартале увеличилась на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это более сильный рост, чем в предыдущем квартале. Показатель также превзошел заниженные ожидания экономистов. Между тем по сравнению с предыдущим кварталом рост ВВП Китая составил всего 1,3% против 1,6% в 4-м квартале 2021 года.

Эти данные не в полной мере отражают ущерб, нанесенный экономике локдаунами и другими ограничительными мерами. Самый сильный удар был нанесен по Шанхаю, где 25 миллионов человек вынуждены оставаться дома с конца марта. Подобная изоляция увеличивает нагрузку на логистическую системы страны и подрывает активность в производственном и строительном секторах, а также в сфере услуг.

Хотя показатели ВВП рисуют весьма позитивную картину для первых трех месяцев года, эти цифры "не отражают последствия локдаунов в полной мере", отмечает Ли.

Отчасти это объясняется тем, что данные были собраны до начала самых строгих локдаунов, которые были введены в Шанхае за несколько дней до окончания 1-го квартала.

Теперь, когда кризис в Шанхае побуждает власти других городов еще более тщательно придерживаться политики нулевой терпимости к Covid-19, нарушения цепочек поставок могут оказать сильное негативное влияние на экспортный сектор Китая.

Широкомасштабные ограничения на передвижение означают, что новые меры стимулирования, будь то вливания дополнительной ликвидности в финансовую систему страны или же увеличение расходов на инфраструктуру, будут менее эффективными в краткосрочной перспективе.

"Контроль над пандемией, по всей видимости, является основным приоритетом для Пекина, — сказал Томми Ву, экономист Oxford Economics. – А значит, муниципальные власти сконцентрируют усилия на ограничении распространения инфекции и не будут обращать внимания на опасения относительно перспектив экономики какое-то время".

Последствия строгих ограничительных мер только лишь начинают проявляться, но они могут привести к сокращению ВВП Китая во 2-м квартале по сравнению с предыдущим трехмесячным периодов, полагает Ву.

Экономисты Nomura Holdings также видят риски сокращения экономики Китая в апреле-июне по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Спорадические локдауны в различных регионах Китая за последние два года нанесли немало вреда малому бизнесу, особенно ресторанному и туристическому секторам. В этом году они нанесут еще один удар.

Рынок труда Китая подает признаки стресса. Основной индикатор безработицы, так называемая безработица в городах Китая, в марте вырос на 0,3 процентного пункта, до 5,8%, достигнув самого высокого почти за два года уровня. Максимальный целевой уровень безработицы, установленный властями Китая, составляет 5,5%. В мае 2020 года безработица составила 5,9% на фоне последствий первых вспышек коронавирусной инфекции в Ухане.

Расходы потребителей ослабли с начала пандемии и будут продолжать снижаться, так как работодатели урезают заработные платы и увольняют сотрудников. Розничные продажи в Китае в марте сократились больше, чем ожидали экономисты, о чем свидетельствуют опубликованные в понедельник данные.

Продажи автомобилей в Китае в апреле, вероятно, будут существенно ниже мартовского уровня, тогда как в следующие 12 месяцев не приходится ожидать их роста, заявил в понедельник главный секретарь Ассоциации производителей пассажирских автомобилей Цуй Дуншу. Причинами этого являются слабый спрос и перебои с поставками.

Еще одной жертвой широкомасштабных локдаунов станет экспортный сектор, являющийся столпом экономики Китая. Именно экспортный сектор обеспечил восстановление экономической активности после пандемии.

Экономисты ожидали замедления роста экспорта Китая в 2022 году. Теперь же перебои поставок создают дефицит сырья и материалов, ограничительные меры препятствуют увеличению численности рабочих, а произведенные товары не могут быть доставлены потребителям, а значит, в апреле экспорт Китая не продемонстрирует рост впервые почти за два года, добавляют экономисты Nomura. В марте экспорт Китая вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Индия планирует купить как можно больше российской нефти

В Natixis SA предупреждают, что проблемы с поставками могут усилиться в случае, если больше городов в дельте реки Янцзы и около Шанхая, на который приходится 37% экспортного сектора Китая, введут аналогичные локдауны для сдерживания дальнейших вспышек коронавирусной инфекции.

Ситуация в экономике Китая ухудшается, но власти не спешат нарастить усилия по стимулированию активности.

В пятницу центральный банк Китая предпринял относительно скромное сокращение требований к банковским резервам, чтобы подстегнуть кредитование. Народный банк Китая при этом сохранил ключевую процентную ставку без изменений, не оправдав ожидания рынка.

Повышение цен на такие сырьевые товары, как железная руда и уголь, а также перспектива дальнейшего повышения ставок ФРС в ближайшие месяцы еще больше сокращают Народному банку Китая пространство для маневра.

Самым большим вопросом остается возможный срок ослабления жестких ограничительных мер в Китае.

Власти Шанхая на выходных пообещали поддержку сотням компаний в том, что касается возобновления производства, но различные экономические индикаторы указывают на невозможность возвращения экономики к предкризисным уровням, сказал Ли из AllianceBernstein.

После выхода в понедельник данных по ВВП Китая в ING заявили о вероятности пересмотра прогноза роста ВВП в 2022 году в сторону дальнейшего снижения из-за широкомасштабных локдаунов и бездействия центрального банка. В настоящий момент в ING ожидают, что экономика Китая в 2022 году вырастет на 4,6%.

"Смягчение экономических условий само по себе не сможет нивелировать последствия политики нулевой терпимости в отношении Covid-19", — заявили в Societe Generale SA.

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