МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Американоцентричная модель экономики к сегодняшнему дню потерпела крах, заявил на заседании дискуссионного клуба "Воробьевы горы" министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. Об этом пишут "Известия". Глазьев призвал ввести в ЕАЭС налог на продажу иностранных активов

"Современная система американоцентричного либерального капитализма приказала долго жить. То, что происходит сегодня, — это акселерация и структурная перестройка мировой экономики. И Китай де-факто захватил экономическое лидерство в мире", — отметил Глазьев.

Многие экономисты считают, сегодня в мире глобальный строй становится более социалистическим по идеологии и рыночным по экономике. Вместе с тем отмечается, что Российская Федерация вынуждена из-за санкционного давления быстро перестраивать свою экономическую политику, для чего необходимо использовать даже советский опыт.