МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в апреле снизился до 107,3 пункта с пересмотренного показателя марта в 107,6 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Продажи новостроек в США снизились сильнее прогноза

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали рост показателя до 108 пунктов с первоначального значения предыдущего месяца в 107,2 пункта.

Кроме того, индекс экономических ожиданий вырос до 77,2 пункта с пересмотренного уровня марта в 76,7 пункта. Первоначально показатель за март составлял 76,6 пункта.

Индекс экономических условий в апреле в то же время снизился до 152,6 пункта с пересмотренного значения марта в 153,8 пункта (изначально показатель составлял 153 пункта).

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.