МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Европа стала регионом, напичканным американскими военными базами. Сюда скоро начнёт поступать американский сланцевый газ, добываемый методом гидравлического разрыва пласта и транспортируемый по морю. Так как Штаты не могут предложить энергоносители по конкурентноспособной относительно трубопроводного российского газа цене, у Вашингтона в руках оказалась большая дубинка, пишет итальянское издание Nicola Porro.

"Я уже много лет говорю: чтобы понять, почему Россия после падения Берлинской стены при Путине вновь стала "врагом", ответ необходимо искать в истории", — отмечает автор статьи.

Журналист главный редактор онлайн-журнала Analisi Difesa Джанандреа Гайяни пишет: с каждым разом становится всё очевиднее, что Белый дом делает ставку на энергетическое оружие для достижения своей стратегической цели создать глубокую пропасть между странами ЕС и Россией. И неслучайно, что Вашингтон начал бить тревогу по поводу неизбежного российского вторжения на Украину через два месяца после того, как закончилось строительство нового газового проекта „Северный поток — 2".

Еще в 2014 году действующий тогда президент США Барак Обама призывал союзников в Европе больше не покупать российский газ и перевести свою промышленность на поставки из США

Тогда же — в 2014 году — "именно из-за давления Вашингтона на Болгарию было остановлено строительство другого важного газопровода — "Южного потока", отмечает она.

Если говорить о внешней политике Соединенных Штатов, то единственным различием между республиканцами и демократами является то, что вторые выступают чуть более активными разжигателями войн, однако для тех и других сторон Штатов всегда на первом месте.

А что может сделать напичканная американскими военными базами и базами НАТО Европа, если не сдаться и начать покупать сланцевый газ, добываемый методом гидравлического разрыва пласта и транспортируемый по морю, что значительно увеличивает его стоимость? "США не могут предложить энергоносители по конкурентноспособной цене, но зато у них в руках большая дубинка. А их исторические прихвостни англичане не только следуют их примеру, но даже идут впереди", — отмечается в статье.

Гайяни напоминает, что у Европы ненасытный ВВП, несмотря ни на что. Экономическая синергия между Россией и Европой позволила бы создать континентальный блок, которого морские державы — Великобритания и США — боятся как чумы. "Ещё с царских времён немцы поставляли России свои умы, а Россия (самая большая страна в мире) вкладывала в них свои огромные ресурсы. Цари искали себе жён в Германии, даже императрица Екатерина II была немкой. Преподаватели в лицеях были немцами, немецким было золото, благодаря которому Ленин завоевал власть", — говорится в статье.

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