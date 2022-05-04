МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Предложение ЕС по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов. Об этом рассказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. В Кремле оценили планы ЕС запретить импорт российской нефти

"Мы признаем, что некоторые государства из-за своего географического положения зависят от поставок ресурсов из России, которые идут по нефтепроводу. Они находятся в особенной ситуации. Это должно учитываться, мы это учли, теперь Совет ЕС должен решить, как двигаться дальше с учетом этих соображений", — сообщил он, отвечая на вопрос, будут ли сделаны исключения в вопросе эмбарго на российскую нефть для европейских государств, которые больше других зависят от поставок из России.

Мамер также подчеркнул, что предложение Европейской комиссии по нефтяному эмбарго против России направлено на оказание максимального давления на Москву и снижение последствий для ЕС и мирового энергорынка.

"Еврокомиссия предложила как можно скорее снизить нашу зависимость от ископаемых энергоносителей из России в принципе… Она пояснила, что мы и наши партнеры должны обеспечить альтернативные пути поставок для импорта, и минимизировать последствия для мировых рынков… Таким образом, мы максимально усиливаем давление на Россию, в то же время, минимизируем последствия для нас и наших партнеров, для мирового рынка", — сказал он.