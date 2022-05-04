МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Санкциями против России западные страны наказывают все человечество. Об этом в интервью изданию Time рассказал бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом сообщает РИА Новости. СМИ: электромобили Volkswagen распроданы в Европе и США

"Вы не наказываете (президента РФ Владимира) Путина. Вы наказываете много разных стран, вы наказываете человечество", — заявил экс-президент. По его словам, западные санкции "несправедливо" сказались на экономике других регионов.

Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.