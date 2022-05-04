МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Санкциями против России западные страны наказывают все человечество. Об этом в интервью изданию Time рассказал бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вы не наказываете (президента РФ Владимира) Путина. Вы наказываете много разных стран, вы наказываете человечество", — заявил экс-президент. По его словам, западные санкции "несправедливо" сказались на экономике других регионов.
Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://1prime.ru/world/20220504/836819520.html
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