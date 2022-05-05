Caixin Media Co.: активность в секторе услуг КНР в апреле достигла минимума с февраля 2020 года
МОСКВА, 5 мая — Dow Jones/ПРАЙМ. Активность в секторе услуг Китая, согласно частному индикатору, в апреле упала до самого низкого уровня с начала пандемии в начале февраля 2020 года, так как эскалация мер по сдерживанию распространения вируса оказала сильное давление на потребительский спрос.
Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая, рассчитываемый компанией Caixin Media Co. и исследовательской компанией Markit, в апреле упал до 36,2 с 42,0 в октябре. Об этом свидетельствуют данные, представленные в четверг Caixin Media Co. и исследовательской компанией IHS Markit.
Официальный PMI Китая для непроизводственной сферы вырос в апреле до 41,9 с 48,4 в марте.
Подындекс экспорта показал наиболее резкое снижение с мая 2020 года, а подындекс занятости в сфере услуг незначительно упал, оставаясь на территории сокращения четыре месяца подряд, сообщили в Caixin.
Опрошенные компании отметили более слабый, но при этом все еще уверенный рост закупочных цен в апреле, чему способствовали более высокие цены на сырье, топливо и расходы на меры по сдерживанию Covid-19, сказали в Caixin.
"Новый раунд вспышек Covid-19 сильно ударил по сектору услуг", — отметил старший экономист Caixin Insight Group Ванг Чжэ.
Предприниматели уверены, что вспышки Covid-19 удастся взять под контроль, хотя некоторые выразили обеспокоенность тем, что ограничительные меры могут оказаться слишком длительными, добавил он.
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