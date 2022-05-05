МОСКВА, 5 мая — Dow Jones/ПРАЙМ. Активность в секторе услуг Китая, согласно частному индикатору, в апреле упала до самого низкого уровня с начала пандемии в начале февраля 2020 года, так как эскалация мер по сдерживанию распространения вируса оказала сильное давление на потребительский спрос. FT: частные НПЗ Китая тайно покупают нефть из России

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая, рассчитываемый компанией Caixin Media Co. и исследовательской компанией Markit, в апреле упал до 36,2 с 42,0 в октябре. Об этом свидетельствуют данные, представленные в четверг Caixin Media Co. и исследовательской компанией IHS Markit.

Официальный PMI Китая для непроизводственной сферы вырос в апреле до 41,9 с 48,4 в марте.

Подындекс экспорта показал наиболее резкое снижение с мая 2020 года, а подындекс занятости в сфере услуг незначительно упал, оставаясь на территории сокращения четыре месяца подряд, сообщили в Caixin.

Опрошенные компании отметили более слабый, но при этом все еще уверенный рост закупочных цен в апреле, чему способствовали более высокие цены на сырье, топливо и расходы на меры по сдерживанию Covid-19, сказали в Caixin.

"Новый раунд вспышек Covid-19 сильно ударил по сектору услуг", — отметил старший экономист Caixin Insight Group Ванг Чжэ.

Предприниматели уверены, что вспышки Covid-19 удастся взять под контроль, хотя некоторые выразили обеспокоенность тем, что ограничительные меры могут оказаться слишком длительными, добавил он.

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