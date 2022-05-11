МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Украина рискует попасть в долговую ловушку из-за американского закона о ленд-лизе. Об этом сообщает китайский портал Global Times. В Германии предупреждают о жесточайшем кризисе без российского газа

"Киеву придется выплачивать как основную сумму, так и проценты за предоставленные США вооружения и технику", — объяснил изданию военный эксперт Сун Чжунпин.

"Вашингтон рассчитывает получить компенсацию за сегодняшние поставки боеприпасов, оборудования и продуктов питания уже от будущего поколения украинцев", добавил он.

По мнению Чжунпина, продолжая оказывать военную помощь, Вашингтон становится главным бенефициаром текущего кризиса и препятствует мирному урегулированию. Что же касается Украины, то она, наоборот, оказалась втянутой в трясину нищеты, отсталости и долгов.

"США — это вампир, который зарабатывает деньги на хаосе и войне", — резюмировал военный эксперт.

Россия c 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. На днях президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Палата представителей конгресса утвердила выделение дополнительного пакета на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США стремятся ослабить Россию, чтобы в будущем "она не могла предпринимать такие действия, как на Украине".

Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.