МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 мая, увеличилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 203 тысячи, сообщило министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали, наоборот, снижения показателя до 195 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 202 тысяч с 200 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 4,25 тысячи — до 192,75 тысячи — с уровня предшествовавшей недели, показатель которой был пересмотрен до 188,5 тысяч с 188 тысяч.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 апреля, упало на 44 тысячи с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,343 миллиона человек. Это самый низкий показатель с января 1970 года. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,387 миллиона с 1,384 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.