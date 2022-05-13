2022-05-13T14:35:42+03:00
2022-05-13T14:35:42+03:00
2022-05-13T14:35:42+03:00
2022
https://1prime.ru/world/20220513/836885847.html
Великобритания внесла в санкционный ещё 12 россиян
Мировая экономика
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МИД Великобритании внес в санкционный список Людмилу Очеретную, как утверждается в документе британского ведомства — бывшую супругу президента России Владимира Путина. ПРАЙМ, 13.05.2022
экономика, мировая экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЛОНДОН, 13 мая — ПРАЙМ. МИД Великобритании внес в санкционный список Людмилу Очеретную, как утверждается в документе британского ведомства — бывшую супругу президента России Владимира Путина.