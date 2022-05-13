МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Вашингтон выделяет Киеву огромные суммы на военную помощь, сообщает американское издание National Review. Автор статьи считает, что грядущие промежуточные выборы в Конгресс сыграли не последнюю роль в финансовой поддержке Украины: в марте было выделено 13,6 миллиарда долларов на оказание чрезвычайной помощи. СМИ: Запад хотел уничтожить Россию, но сам оказался на грани краха

Это притом, что еще в середине марта текущего года администрация президента США Джо Байдена рассказывала о гораздо меньшем пакете трат — "всего лишь" 800 миллионов долларов. Они должны были пойти на беспилотники, противотанковые ракеты, противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger.

К апрелю президент просит Конгресс предоставить дополнительное финансирование уже в 33 миллиарда долларов. Эти деньги Украине должны были быть предоставлены в течение следующих нескольких месяцев. Эта цифра удивила наблюдателей.

Теперь Палата представителей приняла проект закона, согласно которому военная помощь Украине составит 40 миллиардов долларов. Вероятно, Сенат примет этот документ в ближайшем будущем.

Нельзя не отметить, что сумма американской помощи — очень большая и составляет порядка 10% от того, что Пентагон заплатил всем оборонным подрядчикам в 2021 году.

"Дополнительная военная и гуманитарная помощь Украине — это та редкая область, по которой разногласий между партиями нет, и версия законопроекта для Палаты представителей была принята 368 голосами против 57. В связи с этим встает вопрос, не решила ли администрация Байдена, отчаянно нуждающаяся в победах, сыграть по-крупному. Расклад сил в Сенате — 50 на 50. Можно попробовать вложить все свои амбиции — и все деньги — в те немногие предложения, которые получат поддержку республиканцев", — рассуждает автор статьи.

Инфляция, цены на бензин и продукты питания, проблемы с цепочками поставок, граница и многое другое привело к тому, что перед выборами положение Байдена и демократов оказалось хуже некуда.

"Мы помогли Украине отразить вторжение России" может стать одним из немногих достижений, на которые Байден сможет сослаться во время предвыборной кампании", — считает автор.

Читатели издания по-разному оценили вопрос выделения военной помощи Украине:

"Истина в том, что кто-то обязательно попытается извлечь выгоду из этого конфликта — финансовую или политическую", — добавляет KingJaja.

"Не удивляйтесь, если к концу года военная помощь Украине дойдет до 100 миллиардов", — рассуждает пользователь TVegas.

"Не пойму, почему у кого-то сейчас вообще вызывает вопросы объем помощи. Россия, геополитический заклятый враг отныне и навсегда, должна быть повержена. Здесь и сейчас. Не потом. Не "возможно". Немедленно — и бесповоротно!", — считает RobertP.

"Не потом. Не "возможно". Немедленно — и бесповоротно!". По твоему расписанию надо первыми ядерной ракетой шмальнуть, или даже несколькими. Вы это советуете, товарищ генерал?", — вступил в полемику cj.

"Прошу не проявлять пренебрежения к реальным генералам, обращаясь ко мне как к одному из них", — отвечает RobertP.

"Я обращаюсь к Республиканской партии: остановите расширение военной помощи Украине! Это контрпродуктивно, регрессивно и совершенно не в наших интересах. Это лишь обострит конфликт и проблему развязывания прокси-войн", — пишет qeppel.

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