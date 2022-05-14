МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах возникла нехватка детского питания, пишет WSJ. Это вызвало гнев со стороны властей: президента страны Джо Байдена и демократической партии. НАСА жалуется на трудности в работе из-за санкций против России

Демократы палаты представителей намерены из-за этой ситуации ускорить голосование по смягчению правил для детских смесей, предоставляемых в рамках федеральной программы питания WIC. Это нужно, чтобы повысить доступность для граждан

В свою очередь Байден назвал приоритетными гибкость в отношении регулировании этого рынка и увеличение импорта товаров.

"Нет ничего более срочного, над чем мы работаем", — цитирует издание президента.

Законопроект Палаты представителей предоставит федеральной программе питания WIC чрезвычайные полномочия по смягчению некоторых правил, не связанных с безопасностью, с целью облегчения доступа к смесям. Белый дом заявил, что около половины формул, продаваемых по всей стране, приобретается с помощью пособий WIC, и что он настаивает на ослаблении правил программы, ограничивающих типы формул, которые могут покупать получатели.

Министерство сельского хозяйства США опиралось на нынешнюю декларацию о чрезвычайных обстоятельствах, вызванном Covid-19, чтобы ослабить некоторые требования WIC. Для улучшения ситуации законодательство США должно предоставить администрации президента большую гибкость в решениях.

Глава палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси также подняла вопрос о возможности дополнительного законопроекта о финансировании, чтобы помочь уменьшить дефицит, но подробности не раскрыла.

"Это бессовестно и трагично, что прямо сейчас семьи не могут найти безопасную и доступную детскую смесь", — пишет она в письме коллегам, объявляя о голосовании по этому вопросу на следующей неделе.