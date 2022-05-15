МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. По всему миру идут обсуждение дальнейшей судьбы американского доллара, который в последние десятилетия закрепил за собой тотальное господство в международной финансовой системе. Часть стран начали искать пути, чтобы уменьшить зависимость своих экономик от капризов Вашингтона, пишет эксперт Фарид Закария в издании Washington Post. Эксперт оценил шансы США побороть инфляцию

По мнению авторов, администрация президента США Джо Байдена заслуживает всяческих похвал за суровые экономические санкции, которые она ввела против России в ответ на спецоперацию. Они называют их "самыми всеобъемлющими санкциями из числа введенных против крупных держав после Второй мировой войны".

По их мнению, по десятибалльной шкале эти меры можно оценить как минимум восемь баллов.

"Но беспрецедентный характер принятых мер вызывает обеспокоенность во всем мире, который заявляет, что Соединенные Штаты используют свое могущество в сфере финансов как оружие, а это со временем может привести к ослаблению долларового господства, которое лежит в основе непревзойденного финансового влияния Америки", — отмечает издание.

"Я слышал это собственными ушами от трех источников, которым вполне доверяю. Первый источник из Нью-Дели недавно поведал мне о беседе, которая прошла на самом высоком уровне в индийском правительстве. Тема: что надо сделать, чтобы Соединенные Штаты никогда не смогли поступить с Индией таким образом, как они только что поступили с Россией. Второй источник из Брюсселя, где сотрудникам Еврокомиссии поставили задачу продолжать совместную работу с Вашингтоном по санкциям, но одновременно изыскивать возможности для снижения роли доллара в импорте энергоресурсов. Третий — азиатский обозреватель, занимающийся Китаем. Он предположил, что чрезмерно строгие карантинные меры в Шанхае, где введено нормирование продуктов питания и предметов первой необходимости, это составная часть китайского эксперимента, в рамках которого Пекин действует по сценарию введенных против КНР американских экономических санкций (возможно, после нападения на Тайвань)", — перечисляет автор.

Весь мир задается вопросом: не ослабевает ли тотальное господство доллара в международной финансовой системе? Даже экономисты Goldman Sachs и МВФ предупреждают, что это вполне может произойти.

"Я придерживаюсь противоположного мнения, а именно: победить доллар можно только в том случае, если есть эффективная альтернатива. А ее пока нет", — отмечают авторы.

Но уже понятно, что многие страны, начиная с Китая и России и кончая дружественными американскому мировоззрению, такими как Индия и Бразилия, упорно ищут пути, чтобы уменьшить зависимость от капризов и прихотей Белого дома.

Все усилия пока не дали особых результатов, сетуют авторы, но отмечают, что доля мировых валютных резервов в долларах за последние 20 лет сократилась с 72% до 59%.

"Отчасти это объясняется тем, что Соединенные Штаты сегодня кажутся менее стабильными и предсказуемыми, когда пользуются такой исключительной привилегией. В течение двух десятилетий, предшествовавших российской спецоперации, Вашингтон в массовом порядке применял санкции по самым разным причинам, увеличив число таких случаев на 900 с лишним процентов", — добавляют в статье.

Многие из этих мер были излишней реакцией, и их следует отменить, считают они.

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