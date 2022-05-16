МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Решение Финляндии и Швеции о вступлении в Северо-Атлантический альянс (НАТО) ставит по угрозу не только безопасность Европы, но и всего мира, считают авторы китайского издания Global Times.

Они напоминают о "тузе" в рукаве Кремля и советуют Западу не обострять ситуацию. Что будет с поставками российского газа в ЕС через Украину

"Финляндия должна безотлагательно подать заявку на членство в НАТО", — заявили в четверг президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин. Так же поступит и Швеция.

После расширения на восток блок НАТО начал движение на север. Это может превратить Европу в новую пороховую бочку, считают в Китае.

"Термин "финляндизация", который относится к политике строгого нейтралитета, которой Финляндия придерживалась во время холодной войны, появился после начала российско-украинского кризиса.Сохранение нейтралитета также принесло много пользы развитию нейтральных стран, таких как Финляндия и Швеция. Однако сейчас эти две страны, не вступившие в НАТО даже в эпоху холодной войны, решили присоединиться к военному союзу. Как отмечают эксперты, этот шаг приведет к резкому усилению альянса, создав тем самым новый серьезный вызов безопасности в Европе", — пишет издание.

Стоит отметить один очень важный момент: об архитектуре европейской безопасности нельзя говорить без России, ведь она здесь, рядом с Европой.

Россия обладает огромной территорией, населением численностью 145 миллионов человек и второй по мощи армией в мире. Авторы ставят вопрос: Как европейская безопасность может укрепляться, угрожая безопасности России?

Для европейского региона просто нельзя и дальше поддерживать усиливающуюся напряженность в отношениях с Кремлем, считают авторы.

После нескольких волн расширения на восток НАТО поглотила часть бывших республик СССР, уже доказано, что расширение блока сделало положение Европы не надежнее, а опаснее. "Тем не менее сейчас альянс приветствует очередное расширение — теперь на север. Дисбаланс безопасности в Европе будет только усугубляться. Ее геополитическая карта будет перекраиваться", — считает издание.

У Финляндии с Россией общая граница протяженностью 1340 километров. Она длиннее, чем российско-украинская граница. Если эта страна вступит в НАТО, это станет опасным усилением провокаций прямо у порога России. Вероятность нового конфликта между Москвой и альянсом только возрастет, предупреждают в статье. Европа не получит ничего, кроме еще более хрупкого статуса безопасности.

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