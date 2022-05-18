Евросоюз предлагает выделить на поддержку Украины девять миллиардов евро
ЕС ПРЕДЛАГАЕТ ВЫДЕЛИТЬ УКРАИНЕ В 2022 ГОДУ 9 МЛРД ЕВРО В КАЧЕСТВЕ НОВОЙ МАКРОФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ — ГЛАВА ЕВРОКОМИССИИ
https://1prime.ru/world/20220518/836923444.html
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ЕС ПРЕДЛАГАЕТ ВЫДЕЛИТЬ УКРАИНЕ В 2022 ГОДУ 9 МЛРД ЕВРО В КАЧЕСТВЕ НОВОЙ МАКРОФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ — ГЛАВА ЕВРОКОМИССИИ
https://1prime.ru/world/20220518/836923444.html
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