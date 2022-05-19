БРЮССЕЛЬ, 19 мая — ПРАЙМ. Европарламент (ЕП) утвердил временную отмену пошлин на импорт украинских товаров, об этом говорится в пресс-релизе ведомства. В Китае рассказали о хитром плане США в отношении Европы

В конце апреля Еврокомиссия предложила на один год прекратить взимать пошлину на все импортируемые из Украины товары. Ожидается что это позволит Киеву нарастить экспорт и справиться с возникшими в последнее время трудностями.

В четверг ЕП одобрил полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, а также отмену антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год.

Согласно данным Европарламента, Европейский Союз является главным торговым партнером Украины. В 2021 году на государства ЕС приходилось 40% внешней торговли Украины.