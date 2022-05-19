Европарламент поддержал временную отмену пошлин на украинские товары
Европарламент утвердил временную отмену пошлин на импорт из Украины промышленных товаров и овощей
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая — ПРАЙМ. Европарламент (ЕП) утвердил временную отмену пошлин на импорт украинских товаров, об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
В конце апреля Еврокомиссия предложила на один год прекратить взимать пошлину на все импортируемые из Украины товары. Ожидается что это позволит Киеву нарастить экспорт и справиться с возникшими в последнее время трудностями.
В четверг ЕП одобрил полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, а также отмену антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год.
Согласно данным Европарламента, Европейский Союз является главным торговым партнером Украины. В 2021 году на государства ЕС приходилось 40% внешней торговли Украины.
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