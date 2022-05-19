МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Британские политики мешают дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Премьер-министр Борис Джонсон, глава МИД Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес пытаются с помощью конфликта на Украине поднять свои рейтинги", — говорится в публикации. Эксперт назвал ожидание тотального финансового кризиса в РФ "иллюзией"

Репутация Джонсона, как напоминает издание, серьезно пострадала из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.

При этом высокопоставленные члены правительства Соединенного Королевства "воюют только на расстоянии".

"Трасс и Уоллес напоминают кричащих с трибун футбольных болельщиков, а не глав двух министерств серьезной страны", — процитировал автор статьи коллегу по Bloomberg Макса Хастингса.

Тем не менее даже в случае ухода Джонсона с поста ничего не изменится, так как его соратники своей воинственной риторикой не уступают премьер-министру, считает обозреватель.

В заключение он призвал Украину "быть начеку с такими британскими друзьями".

В начале мая Джонсон во время видеообращения к украинским парламентариям пообещал предоставить новый пакет военной помощи на сумму 300 миллионов фунтов, в том числе радары, дроны с большой грузоподъемностью и приборы ночного видения.

Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы с вооружением для Киева станут законной целью вооруженных сил. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".