МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Санкции против России будут действовать десятилетия, так что нужно рассчитывать только на свои силы, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Орешкин назвал текущий кризис "санкционным блицкригом Запада"

"Мы с вами понимаем прекрасно, что санкции, которые введены, они будут действовать, очевидно, очень долго", — сказал он.

Медведев подчеркнул, что это не связано со спецоперацией РФ на Украине. По его словам, "пролонгированное" действие ограничений будет схоже с ситуацией, которая наблюдалась, в том числе, в советские годы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

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