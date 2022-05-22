Генерал армии США Милли: риск конфликта с Россией растет из-за ее желания изменить правила
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Риск международного конфликта с участием великих держав растет. С таким заявлением выступил глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
Телеканал Fox News процитировал обращение генерала к выпускникам военной академии Вест-Пойнт, где он призвал готовиться к такому развитию событий.
"У мира, в который вы выпускаетесь, есть вероятность серьезного международного конфликта с участием великих держав. И эта вероятность растет, а не снижается", — заявил военный.
По его мнению, к мировым державам стоит относить такие страны, как Россия и Китай.
"Сейчас мы сталкиваемся с двумя мировыми державами, Россией и Китаем, каждая из которых располагает значительным военным потенциалом и серьезно намерена изменить нынешние правила, основанные на порядке", — добавил Милли.
https://1prime.ru/world/20220522/836954496.html