МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Решение Белого дома о блокировке российских государственных активов подорвало доверие иностранных инвесторов к финансовым институтам США, пишет китайское издание Global Times. В Польше призвали Норвегию поделиться прибылью от нефти и газа

"Вследствие односторонних санкций США заморозили активы, принадлежащие россиянам и их правительству, на десятки миллиардов. Если страна, преследуя свои корыстные политические интересы, готова в доли секунды отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала", — считают авторы статьи.

Они обращают внимание на высказывание главы Минфина Америки Джанет Йеллен. Она заявила о незаконности конфискации активов РФ и передачи их в пользу Украины и сочла это не голосом разума, а скорее началом дискуссии о том, как получить возможность легально захватить эти деньги.

"Кажется, США разыгрывают стратегию "хороший полицейский — плохой полицейский", где Белый дом в попытке успокоить европейских союзников призывает к аресту российских государственных счетов, а Йеллен в то же время старается убедить иностранных инвесторов в том, что хранить свои деньги в США по-прежнему безопасно", — отмечает обозреватель.

Global Times добавляет, что США "подписали смертный договор" своей финансовой системе именно в тот момент, когда было принято решение блокировке золотовалютных резервов (ЗВР) посредством односторонних санкций.