МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. В попытке завести Россию в тупик, Запад сделал санкции еще жестче, что приведет к кризису продолжительностью в несколько лет.

Однако именно Соединенные Штаты и страны Евросоюза, а не Россия, окажутся в проигрыше, считает автор китайского издания "Хуаньцю шибао".

По мнению китайских пользователей и экспертов, которые активно обсуждают российско-украинский кризис, в такого рода ситуациях выделяются четыре характеристики.

"Хотя у нас есть специалисты в области изучения России и Украины, общее их количество невелико. Что касается развития и изменения ситуации в Украине, большинству высказываний не хватает долгосрочных исследований и надежных выводов. Многие исследования и обсуждения начались уже после обострения напряженности. Поэтому эксперты легко делают неточные суждения о действиях как России, так и Украины", — пишет автор статьи.

Во-вторых, зависимость от этих данных может ввести в заблуждение. Это связано с тем, что человеческое мышление превосходит статистические сведения, хотя опираться принято именно на последнее.

"Во время движения за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу между китайскими и американскими вооружением и техникой был огромный разрыв, и если использовать анализ данных, то логично сделать вывод, что США должны были одержать победу. Но они проиграли", — напоминает автор.

В-третьих, нужно провести переоценку влияния антироссийских санкций: финансовые ограничения могут иметь силу экономических ядерных бомб и обычно применяются как к странам и регионам, сильно зависящим от экономических систем западного типа, так и к более слабым государствам. Чаще всего такие санкции — в особенности вводимые США против своих врагов — имели большой успех. Поэтому в сознании большинства людей американо-западные ограничения являются почти однозначно успешным инструментом подавления. "Поэтому санкции против России на этот раз большинство воспринимают как что-то естественное с известной траекторией развития событий. Однако это не так", — отмечается в статье.

Отношения России и Запада в ​​основном ограничены областью базовых ресурсов: еда и энергия. "Хотя экономические отношения в других областях довольно тесные, Россия заранее готовилась к нынешним событиям, проводя дедолларизацию и девестернизацию. Надо отметить, что когда великие державы принимают решения, ключевую роль играют базовые ресурсы, а именно энергия и продовольствие", пишет издание.

Россия является страной, обладающей ключевыми ресурсами. В подобных условиях экономические санкции будут все больше превращаться в палку о двух концах, ударяющую по обеим сторонам.