МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Все больше государств, наблюдая, как легко Белый дом вводит односторонние санкции, беспокоятся о безопасности и судьбе своих активов в экономике США. Как предупреждает автор китайского издания Global Times, так и до крушения американской финансовой системы недалеко. СМИ: доминирующее положение Запада постепенно расшатывается

Глава минфина США Джанет Йеллен ранее говорила о том, что страна "сейчас уже не считает противозаконным" арест активов России и возможность направить эти деньги на восстановление Украины. "Но этими словами Йеллен вряд ли закончится захватывающая и скандальная история о том, можно ли захватывать российские денежные средства. Это может положить начало новой дискуссии: как арестовать данные активы легально", — отмечает издание.

Хотя Йеллен и считает, что передача активов в пользу третьей стороны будет "очень естественно, если мы заставим Россию хотя бы частично заплатить", но похоже, ей не хочется, чтобы замороженные российские деньги шли на восстановление Украины.

Как пишет Reuters, чиновники американского минфина обеспокоены тем, что это создаст прецедент и породит у других стран сомнения в надежности и целесообразности хранения в США активов их национальных центробанков.

"Мы считаем, что Йеллен в полной мере осознает, насколько серьезна эта проблема. Похоже, здесь целенаправленно реализуется стратегия "хороший полицейский, плохой полицейский". Белый дом активно призывает к аресту российских активов, чтобы успокоить своих европейских союзников, а Йеллен пытается успокоить рынок своим голосом рассудка, который помогает убедить инвесторов, что держать активы в США по-прежнему безопасно.

Этот маленький фокус предельно понятен иностранным инвесторам, и его необходимо осудить", — отмечает обозреватель.

В результате применения односторонних санкций США заморозили принадлежащие россиянам и самой стране активы на десятки миллиардов долларов. "Если страна с резервной валютой, исходя из своих эгоистических политических интересов, может в считанные секунды заморозить зарубежные активы — как государственные, так и частные — то политикам даже не стоит терять время на заявления о том, как безопасно людям хранить средства в их стране", — добавляют в статье.

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